Алексей Миронов прокомментировал слухи об отказе игроков «Ростова» от тренировок

Футболист «Ростова» Алексей Миронов прокомментировал слухи об отказе игроков от тренировок из-за отставки главного тренера Джонатана Альбы. Ранее появились слухи, что футболисты просят у руководства вернуть Альбу и намерены бойкотировать тренировки, пока этого не произойдёт. Однако Миронов отметил, что эти слухи не соответствуют действительности.

«То, что пишут у нас в СМИ, нужно делить на 10, а то и на 15. Сейчас всё хорошо, мы это увидели в игре с «Акроном» — победа, три очка. Сейчас не останавливаемся, движемся вперёд. В Кубке России в группе мы на первом месте, а впереди у нас «Балтика», — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.