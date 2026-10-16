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Алексей Миронов прокомментировал слухи об отказе игроков «Ростова» от тренировок

Алексей Миронов прокомментировал слухи об отказе игроков «Ростова» от тренировок
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Футболист «Ростова» Алексей Миронов прокомментировал слухи об отказе игроков от тренировок из-за отставки главного тренера Джонатана Альбы. Ранее появились слухи, что футболисты просят у руководства вернуть Альбу и намерены бойкотировать тренировки, пока этого не произойдёт. Однако Миронов отметил, что эти слухи не соответствуют действительности.

«То, что пишут у нас в СМИ, нужно делить на 10, а то и на 15. Сейчас всё хорошо, мы это увидели в игре с «Акроном» — победа, три очка. Сейчас не останавливаемся, движемся вперёд. В Кубке России в группе мы на первом месте, а впереди у нас «Балтика», — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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