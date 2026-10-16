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Игрок «Спартака» Ву: рад, что Барко продлил контракт, теперь он с нами на долгие годы

Игрок «Спартака» Ву: рад, что Барко продлил контракт, теперь он с нами на долгие годы
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Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву высказался о продлении контракта полузащитника Эсекьеля Барко с клубом. О продлении соглашения до 2030 года с 27-летним аргентинцем было объявлено 5 октября.

«Барко — очень важный игрок для нас, важная часть команды. Очень рад, что он подписал новый контракт со «Спартаком». Теперь с нами на долгие годы. Это придаёт нам всем уверенности», — сказал Ву в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В текущем сезоне чемпионата России Эсекьель Барко провёл шесть матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Также на его счету одна игра и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

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