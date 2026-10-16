15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов предположил, с чем связаны последние проблемы «Краснодара»

Бубнов предположил, с чем связаны последние проблемы «Краснодара»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов предположил, с чем связаны последние проблемы «Краснодара» в матчах Альфа-Банк РПЛ. В четырёх последних играх чемпионата России «быки» набрали только три очка.

— «Краснодар» уже четыре игры не выигрывает. Так ли всё плохо у «Краснодара» не только по результатам, но и по игре? Или это не так?
— Сказать сейчас… Там происходят непонятные вещи.

— Непонятные по составу от Мусаева или внутри игры?
— Да, по составу Мусаев ошибается. По стартовому составу. Более того, он и по заменам ошибается, не всегда точен. Но там, судя по всему, какое-то недовольство внутри команды. Скрытое. И видно, что они не выкладываются полностью, на 100%, как раньше. С чем это связано, не знаю, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Бубнов оценил место Александра Максименко среди всех вратарей РПЛ