Футбольный эксперт Александр Бубнов предположил, с чем связаны последние проблемы «Краснодара» в матчах Альфа-Банк РПЛ. В четырёх последних играх чемпионата России «быки» набрали только три очка.

— «Краснодар» уже четыре игры не выигрывает. Так ли всё плохо у «Краснодара» не только по результатам, но и по игре? Или это не так?

— Сказать сейчас… Там происходят непонятные вещи.

— Непонятные по составу от Мусаева или внутри игры?

— Да, по составу Мусаев ошибается. По стартовому составу. Более того, он и по заменам ошибается, не всегда точен. Но там, судя по всему, какое-то недовольство внутри команды. Скрытое. И видно, что они не выкладываются полностью, на 100%, как раньше. С чем это связано, не знаю, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».