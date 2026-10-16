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«Огромная разница, как сыграли две команды». Саж — о матче «Кристал Пэлас» с «Лионом»

«Огромная разница, как сыграли две команды». Саж — о матче «Кристал Пэлас» с «Лионом»
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Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Пьер Саж высказался о поражении в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы с французским «Лионом» (2:3).

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
15 октября 2026, четверг. 19:45 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
3 : 2
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
1:0 Толиссо – 8'     2:0 Нуама – 45+2'     2:1 Пино – 50'     3:1 Шульц – 76'     3:2 Камада – 81'    

«Разница в счёте минимальная, но была огромная разница в том, как сыграли две команды. В первом тайме мы и близко не дотягивали до своих игровых стандартов. После перерыва заметно прибавили и подарили себе надежду на спасение, но третий пропущенный гол ещё больше усложнил наше положение. Думаю, наши усилия во втором тайме могли бы принести нам и ничью», — приводит слова Сажа официальный сайт УЕФА.

Победителем Лиги Европы сезона-2025/2026 стала английская «Астон Вилла», обыграв в финале немецкий «Фрайбург» — 3:0.

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