«Огромная разница, как сыграли две команды». Саж — о матче «Кристал Пэлас» с «Лионом»

Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Пьер Саж высказался о поражении в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы с французским «Лионом» (2:3).

«Разница в счёте минимальная, но была огромная разница в том, как сыграли две команды. В первом тайме мы и близко не дотягивали до своих игровых стандартов. После перерыва заметно прибавили и подарили себе надежду на спасение, но третий пропущенный гол ещё больше усложнил наше положение. Думаю, наши усилия во втором тайме могли бы принести нам и ничью», — приводит слова Сажа официальный сайт УЕФА.

Победителем Лиги Европы сезона-2025/2026 стала английская «Астон Вилла», обыграв в финале немецкий «Фрайбург» — 3:0.