Андраде: «Зенит» — самый большой клуб России, он открывает двери в сборную

Колумбийский защитник «Зенита» Кевин Андраде заявил, что санкт-петербургский клуб является самым большим в России. Сине-бело-голубые — действующие победители Альфа-Банк РПЛ. После 10 туров этого сезона команда Сергея Семака, набрав 21 очко, занимает третье место в таблице.

«Чувствую себя хорошо, тренируюсь наравне со всеми. Долгие путешествия — цена, которую платят игроки сборной. Но я только рад этому, я в прекрасном состоянии. «Зенит» — самый большой клуб России, поэтому это открывает тебе двери в национальную команду. Тут всё очевидно», — передаёт слова Андраде корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.