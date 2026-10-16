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Семак поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в 11-м туре РПЛ

Семак поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в 11-м туре РПЛ
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что все футболисты сине-бело-голубых готовы к матчу 11-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Игра состоится в Санкт-Петербурге 18 октября.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 11-й тур
18 октября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Садулаев – 25'     1:1 Адамов – 47'     2:1 Глушенков – 62'     2:2 Конате – 86'     3:2 Джон – 90'    

«В той или иной степени все в нормальном состоянии. На следующей неделе мы уже окончательно сможем привести игроков к общему знаменателю. К матчу с «Ахматом» готовы все.

Сложно предположить, как сложится матч с «Ахматом». Он в любом месте достаточно опасен. Команда умеет играть на контрактах. Нас ждёт непростой матч», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, сейчас «Зенит» идёт на третьем месте в турнирной таблице че