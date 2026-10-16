Семак поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в 11-м туре РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что все футболисты сине-бело-голубых готовы к матчу 11-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Игра состоится в Санкт-Петербурге 18 октября.

«В той или иной степени все в нормальном состоянии. На следующей неделе мы уже окончательно сможем привести игроков к общему знаменателю. К матчу с «Ахматом» готовы все.

Сложно предположить, как сложится матч с «Ахматом». Он в любом месте достаточно опасен. Команда умеет играть на контрактах. Нас ждёт непростой матч», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, сейчас «Зенит» идёт на третьем месте в турнирной таблице че