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Семак — об Амире Мусаеве: мы только рады, если наши воспитанники будут в обойме

Семак — об Амире Мусаеве: мы только рады, если наши воспитанники будут в обойме
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о 18-летнем полузащитнике Амире Мусаеве.

«Амир Мусаев уже сейчас в основной команде. Мы думаем о том, чтобы игрок получал своевременное развитие. Того же Касаджикова мы могли оставить, но дали ему возможность развиваться в РПЛ. Во время предсезонной подготовки нам понравился уровень Мусаева. В начале сезона у нас был укомплектован центр поля. Сегодня для Амира есть место, он вместе с нами. Если он выиграет конкуренцию, будет играть. Здесь играют футболисты, а не фамилии. Мы только рады, если наши воспитанники будут составлять обойму», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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