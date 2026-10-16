Семак: после «Локомотива» Карпукасу надо адаптироваться к нашему ритму

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об адаптации полузащитника Артёма Карпукаса в составе команды. Хавбек перебрался в Санкт-Петербург прошлым летом из московского «Локомотива».

«Карпукас не так много играл за сборную, как наши другие игроки. Его замены в прошедших матчах связаны с тем, что мы хотели его приберечь на следующие игры. Дали ему поиграть, чтобы он был более свежим. Артём готов играть 90 минут без проблем. После «Локомотива» ему нужно немножко адаптироваться к нашему ритму, но у него есть для этого все качества», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.