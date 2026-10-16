Семак: Сафонову нужно провести выдающийся сезон, чтобы добиться приза лучшему вратарю

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о российском голкипере французского «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове. Ранее сообщалось, что 27-летний Сафонов попал в число претендентов на приз имени Льва Яшина — награду лучшему вратарю года по версии France Football.

«Матвей Сафонов — посол нашей вратарской школы в Европе. Я очень этому рад. Он демонстрирует очень качественную игру, много помогает и спасает, играет в потрясающей команде. Но мне кажется, чтобы добиться этого приза, нужно провести выдающийся сезон за клуб или за сборную», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.