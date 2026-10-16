15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак: при живом Месси конкурировать за «Золотой мяч» остальным будет сложно

Семак: при живом Месси конкурировать за «Золотой мяч» остальным будет сложно
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что главным претендентом на «Золотой мяч» по итогам 2026 года является аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси. На чемпионате мира — 2026 сборная Аргентины добралась до финала, где проиграла национальной команде Испании.

«Думаю, Месси — наиболее вероятный претендент на «Золотой мяч». Много достойных игроков, тот же Кейн. Но при живом Месси, при его прекрасном выступлении на чемпионате мира, при индивидуальных качествах остальным будет сложно», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Вендел пройдёт дополнительное обследование. Он пропустит матч с «Ахматом»