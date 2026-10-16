Семак: при живом Месси конкурировать за «Золотой мяч» остальным будет сложно

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что главным претендентом на «Золотой мяч» по итогам 2026 года является аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси. На чемпионате мира — 2026 сборная Аргентины добралась до финала, где проиграла национальной команде Испании.

«Думаю, Месси — наиболее вероятный претендент на «Золотой мяч». Много достойных игроков, тот же Кейн. Но при живом Месси, при его прекрасном выступлении на чемпионате мира, при индивидуальных качествах остальным будет сложно», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.