Игрок «Ростова» Миронов: безумно благодарны Альбе, а сейчас будем биться за Кириченко

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов высказался о смене главного тренера в клубе. Ранее «Ростов» покинул Джонатан Альба, и команду возглавил Дмитрий Кириченко.

«Это футбол — здесь всё может измениться за один-два дня. Мы безумно благодарны Джони Альбе и за весь полученный опыт, и за отличную атмосферу в команде. Сейчас у нас главный тренер — Дмитрий Сергеевич Кириченко. И мы будем полноценно биться за него всегда. Прошлый сезон с Альбой был для нас тяжёлым. Могли оказаться в стыках, но всё равно вытянули эту борьбу и избежали стыковых матчей. Конечно, было хорошее время, но сейчас всё немного изменилось. Мы продолжаем работать и биться друг за друга», — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.