Определены судейские назначения на матчи 14-го тура Первой лиги

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 14-го тура Лиги Pari. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Ротор» — «Сочи»: Сергей Федотов (Нижний Новгород) – Денис Мирошник (Ставрополь), Дмитрий Алексеев (Владимир), резервный судья – Владимир Шамара (Ростов-на-Дону), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат – Василий Иванов (Москва);

«Енисей» — «Торпедо»: Юрий Матвеев (Москва) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Евгений Синянский (Ярославль), резервный судья – Александр Риб (Барнаул), инспектор – Ринат Деушев (Москва), делегат – Сергей Змиевский (Москва);

«Уфа» — «Арсенал»: Семён Медведев (Екатеринбург) – Виктор Медведев (Москва), Егор Ли (Москва), резервный судья – Олег Журавлёв (Подольск), инспектор – Юрий Князев (Курск), делегат – Александр Коротченко (Салават);

«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: Владислав Харитонов (Казань) – Игорь Золотарёв (Брянск), Степан Щербаков (Омск), резервный судья – Никита Морозов (Ленинградская область), инспектор – Михаил Ходырев (Москва), делегат – Игорь Крапивко (Московская область);

«Спартак» Кострома — «Ленинградец»: Артур Сагдиев (Набережные Челны) – Эдуард Шарипов (Уфа), Фёдор Валявин (Саратов), резервный судья – Данила Цурков (Москва), инспектор – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Дмитрий Карабин (Москва);

«СКА-Хабаровск» — «Волга»: Виталий Молдован (Краснодар) – Станислав Попков (Петрозаводск), Никита Воропаев (Калининград), резервный судья – Макар Янчук (Владивосток), инспектор – Андрей Иванов (Кострома), делегат – Владимир Крысин (Хабаровск);

«Урал» — «Нижний Новгород»: Данил Набока (Краснодар) – Илья Довольнов (Тюмень), Константин Наприенко (Новосибирск), резервный судья – Кирилл Гарафутдинов (Москва), инспектор – Алексей Сулимов (Смоленск), делегат – Петр Петухов (Москва);

«Текстильщик» — «Челябинск»: Николай Волошин (Смоленск) – Дмитрий Лысенко (Благовещенск), Георгий Карпович (Санкт-Петербург), резервный судья – Владислав Егоров (Москва), инспектор – Алексей Тюмин (Новочеркасск), делегат – Рубен Миранцев (Москва);

«Велес» — «Шинник»: Олег Гусаков (Кисловодск) – Вячеслав Охрименко (Майкоп), Кирилл Филатов (Петрозаводск), резервный судья – Алексей Морозан (Москва), инспектор – Евгений Волнин (Сочи), делегат – Антон Воронцов (Москва).