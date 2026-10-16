Семак: Вендел — лидер «Зенита», таких игроков в нашем чемпионате больше нет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал бразильского полузащитника Вендела лидером сине-бело-голубых.

«Вендел — лидер нашей команды. Конечно, с ним и без него есть много различий. Но сильные качества есть у любого игрока. Если взять того же Карпукаса, он способствует хорошему продвижению мяча. Вендел быстро двигается с мячом, его невозможно поймать. Поэтому с визуальной точки зрения формируется мнение, что с Венделом «Зенит» играет лучше. Но если говорить, как Вендел двигается с мячом, таких игроков в нашем чемпионате больше нет», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.