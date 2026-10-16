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Василенко: Кузяев готов был перейти в «Факел», Дзюбу мне не предлагали

Василенко: Кузяев готов был перейти в «Факел», Дзюбу мне не предлагали
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Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко рассказал, кого из свободных агентов мог подписать воронежский клуб.

— Свободных агентов можно было подписать и после закрытия окна. Рассматривали, например, Дзюбу, Кузяева, Кокорина?
— В тот момент фигурировало много фамилий. Когда окно закрылось и нужно было принимать решение, мне сказали, что Кузяев готов перейти в «Факел» и мы организуем ему медосмотр. Я ответил: «Да, конечно». Подумал: «Окей, хотя бы глоток воздуха, будем двигаться дальше». Потом мне сообщили, что Кузяев уехал в Махачкалу. Значит, мы не до конца договорились или финансовые условия там оказались выгоднее. Деталей я не знаю.

— С Дзюбой не было диалога?
— Лично у меня — нет. Есть спортивный блок и генеральный директор, которые напрямую за это отвечают. Моя задача была тренировать и организовывать команду, чтобы мы не проигрывали, а также смотреть игроков, которых предлагает спортивный отдел. Мне Артёма не предлагали», — сообщил Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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