«Не обращайте внимания на счёт». Аморим — о победе «Милана» в матче ЛЕ с «РБ Зальцбург»

Главный тренер итальянского «Милана» Рубен Аморим прокомментировал победу во встрече 2-го тура общего этапа Лиги Европы с австрийским «РБ Зальцбург» (4:0).

«В некоторых других матчах мы ещё более явно контролируем игру, но именно сегодня удалось забить голы. Однако не обращайте слишком много внимания на итоговый счёт. В других встречах мы играем лучше.

Сиссе мне ничем не обязан. Он заслуживает тех шансов, которые получает, благодаря тому, что уже сделал. Он умеет быть взрывным. У него большое сердце. Он может прибавить как на тренировках, так и в матчах. У него огромный потенциал и есть над чем работать», — приводит слова Аморима официальный сайт УЕФА.