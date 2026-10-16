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«Не обращайте внимания на счёт». Аморим — о победе «Милана» в матче ЛЕ с «РБ Зальцбург»

«Не обращайте внимания на счёт». Аморим — о победе «Милана» в матче ЛЕ с «РБ Зальцбург»
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Главный тренер итальянского «Милана» Рубен Аморим прокомментировал победу во встрече 2-го тура общего этапа Лиги Европы с австрийским «РБ Зальцбург» (4:0).

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
15 октября 2026, четверг. 19:45 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 4
Милан
Милан, Италия
0:1 Сиссе – 15'     0:2 Сиссе – 32'     0:3 Сиссе – 49'     0:4 Рамуш – 72'    
Удаления: нет / Терраччано – 84'

«В некоторых других матчах мы ещё более явно контролируем игру, но именно сегодня удалось забить голы. Однако не обращайте слишком много внимания на итоговый счёт. В других встречах мы играем лучше.

Сиссе мне ничем не обязан. Он заслуживает тех шансов, которые получает, благодаря тому, что уже сделал. Он умеет быть взрывным. У него большое сердце. Он может прибавить как на тренировках, так и в матчах. У него огромный потенциал и есть над чем работать», — приводит слова Аморима официальный сайт УЕФА.

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