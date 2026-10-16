Розе высказался о победе в первом домашнем еврокубковом матче в истории «Борнмута»

Главный тренер английского «Борнмута» Марко Розе прокомментировал победу во встрече 2-го тура общего этапа Лиги Европы с австрийским «Штурмом» (3:0). Этот матч стал первым домашним в еврокубках в истории «Борнмута».

«Всё очень хорошо. Игры «на ноль» очень важны для нас в этом сезоне. Хорошо поработали и нападающие, забившие три гола. Все сегодня постарались на славу.

Это очень важное событие для всех здесь. Мы все заслужили сыграть дома в еврокубках. И болельщики, и наша игра сделали этот вечер вдвойне особенным. Очень приятное ощущение. Я очень рад за каждого», — приводит слова Розе официальный сайт УЕФА.