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Розе высказался о победе в первом домашнем еврокубковом матче в истории «Борнмута»

Розе высказался о победе в первом домашнем еврокубковом матче в истории «Борнмута»
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Главный тренер английского «Борнмута» Марко Розе прокомментировал победу во встрече 2-го тура общего этапа Лиги Европы с австрийским «Штурмом» (3:0). Этот матч стал первым домашним в еврокубках в истории «Борнмута».

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
15 октября 2026, четверг. 22:00 МСК
Борнмут
Борнмут, Англия
Окончен
3 : 0
Штурм
Грац, Австрия
1:0 Эванилсон – 43'     2:0 Райан – 76'     3:0 Родригес – 90+2'    

«Всё очень хорошо. Игры «на ноль» очень важны для нас в этом сезоне. Хорошо поработали и нападающие, забившие три гола. Все сегодня постарались на славу.

Это очень важное событие для всех здесь. Мы все заслужили сыграть дома в еврокубках. И болельщики, и наша игра сделали этот вечер вдвойне особенным. Очень приятное ощущение. Я очень рад за каждого», — приводит слова Розе официальный сайт УЕФА.

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