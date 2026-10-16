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Александр Мостовой раскрыл, чью позицию занимает в конфликте Роналду с Жезушем

Александр Мостовой раскрыл, чью позицию занимает в конфликте Роналду с Жезушем
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Бывший полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой рассказал, что занимает позицию нападающего Португалии Криштиану Роналду в конфликте футболиста с главным тренером национальной команды Жорже Жезушем. Ранее Роналду со скандалом покинул расположение сборной и опубликовал заявление, обвинив Жезуша в том, что он не сдержал обещание.

«Я полностью на стороне Роналду. Полностью. Причём полностью [занял позицию] после того, как он опубликовал этот пост и сказал, что Жезуш сказал, что выпустит и не выпустил. И не сказал об этом после игры, когда все накинулись на Роналду», — сказал Мостовой в выпуске на YouTube-канале «Кто здесь Царь?»

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