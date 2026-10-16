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Игрок «Челси» Рис Джеймс успешно перенёс операцию на колене

Игрок «Челси» Рис Джеймс успешно перенёс операцию на колене
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Защитник английского «Челси» Рис Джеймс перенёс операцию на колене. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Капитан команды Рис Джеймс успешно перенёс небольшую операцию на колене. 26-летний футболист пропустил субботний матч с «Борнмутом» (5:1) на «Стэмфорд Бридж», так как проходил медицинское обследование после травмы, полученной на тренировке. Результаты обследования подтвердили необходимость хирургического вмешательства.

Рис уже приступил к процессу восстановления. На этапе реабилитации ему будет оказывать поддержку медицинский штаб клуба на базе в Кобхэме. Все в «Челси» желают Рису скорейшего выздоровления и будут поддерживать его на пути к возвращению в строй», — написано в сообщении.

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