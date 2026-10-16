Игрок «Челси» Рис Джеймс успешно перенёс операцию на колене

Защитник английского «Челси» Рис Джеймс перенёс операцию на колене. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Капитан команды Рис Джеймс успешно перенёс небольшую операцию на колене. 26-летний футболист пропустил субботний матч с «Борнмутом» (5:1) на «Стэмфорд Бридж», так как проходил медицинское обследование после травмы, полученной на тренировке. Результаты обследования подтвердили необходимость хирургического вмешательства.

Рис уже приступил к процессу восстановления. На этапе реабилитации ему будет оказывать поддержку медицинский штаб клуба на базе в Кобхэме. Все в «Челси» желают Рису скорейшего выздоровления и будут поддерживать его на пути к возвращению в строй», — написано в сообщении.