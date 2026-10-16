По уши в ЛЧ | Разносим Винисиуса, соболезнуем «МЮ» и славим Батракова | Обзоры ЛЧ

«Чемпионат» представляет второй выпуск нашего нового подкаста — «По уши в ЛЧ». Снова обсуждаем матчи главного еврокубка, смакуем гол Алексея Батракова «Барселоне» и смотрим видеообзоры матчей!

В студии — Максим Пахомов, Гриша Телингатер и Андрей Панков.

По уши в ЛЧ | Разносим Винисиуса, соболезнуем «МЮ» и славим Батракова | Обзоры ЛЧ

00:00 — Punk said: «Miss me?!»;

1:46 — Обсуждаем результаты тура;

3:12 — «Ман Сити» —«ПСЖ»;

16:04 — «Рома» — «Реал»;

28:23 — ЛАСК — «Ливерпуль»;

35:03 — «Атлетико — «Ман Юнайтед»;

51:03 — «Викинг» — «Бавария»;

01:01:43 — «Галатасарай» — «Барселона»;

01:22:07 — Галопам по Европам;

01:30:19 — Увидимся через неделю.