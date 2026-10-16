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По уши в ЛЧ | Разносим Винисиуса, соболезнуем «МЮ» и славим Батракова | Обзоры ЛЧ

По уши в ЛЧ | Разносим Винисиуса, соболезнуем «МЮ» и славим Батракова | Обзоры ЛЧ
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«Чемпионат» представляет второй выпуск нашего нового подкаста — «По уши в ЛЧ». Снова обсуждаем матчи главного еврокубка, смакуем гол Алексея Батракова «Барселоне» и смотрим видеообзоры матчей!

В студии — Максим Пахомов, Гриша Телингатер и Андрей Панков.

По уши в ЛЧ | Разносим Винисиуса, соболезнуем «МЮ» и славим Батракова | Обзоры ЛЧ

00:00 — Punk said: «Miss me?!»;
1:46 — Обсуждаем результаты тура;
3:12 — «Ман Сити» —«ПСЖ»;
16:04 — «Рома» — «Реал»;
28:23 — ЛАСК — «Ливерпуль»;
35:03 — «Атлетико — «Ман Юнайтед»;
51:03 — «Викинг» — «Бавария»;
01:01:43 — «Галатасарай» — «Барселона»;
01:22:07 — Галопам по Европам;
01:30:19 — Увидимся через неделю.

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