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Бубнов: «Локомотив» Кубок не выиграет, в чемпионате у них тоже никаких целей нет

Бубнов: «Локомотив» Кубок не выиграет, в чемпионате у них тоже никаких целей нет
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о последних результатах «Локомотива» в Фонбет Кубке России и Альфа-Банк РПЛ. В группе D Кубка страны красно-зелёные занимают четвёртое место в таблице, в чемпионате России — 13-е.

— Александр Викторович, то, что происходит с «Локомотивом» в Кубке России… Команда на последнем месте, осталось два тура сыграть, и «Локомотив» рискует вообще сойти с дистанции… И «Краснодар» потерпел поражение — 0:2 от «Факела». Как вам эти результаты? Стоит ли от них отталкиваться или вообще не имеет смысла?
— Нет, не имеет. Особенно для «Локомотива». Потому что, как я сказал, Кубок они не выиграют. И у них будет больше сил к играм чемпионата, больше возможности подготовиться. В чемпионате у них тоже никаких практически целей нет, потому что они не вылетят. А у «Краснодара»… Это (поражение от «Факела». — Прим. «Чемпионата».) — лишний раз показатель того, что у Мусаева… Когда идёт серьёзная корректировка и рокировка состава, это может сказаться на результате, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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Бубнов