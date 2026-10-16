«Не верю в чертовщину». Василенко — о пропущенных голах «Факела» на последних минутах

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко считает, что большое количество пропущенных голов воронежской команды на последних минутах — это результат нехватки концентрации или мастерства.

«Не верю в потусторонние истории и чертовщину. Это вопрос концентрации и мастерства. Например, защитник опекает соперника — в какой-то момент выключился, зазевался, а нападающий отваливается и пробивает в касание. Умение сохранять фокус на игре и собственных действиях очень важно в футболе. Глобально это и называется мастерством.

Если не дал подать с фланга — хорошо. Если дал, должен исправить ситуацию. Полетел мяч — должен помешать сопернику сыграть головой. Выбор позиции, вступление в отбор, борьба, передача — всё это мастерство. Я был на этом сконцентрирован и продолжаю на этом концентрироваться, а не думать о чертовщине на последних минутах. Матч играется 90 с лишним минут. И именно в концовке нужно действовать с предельной концентрацией. Кто способен на это, тот останется в Премьер-Лиге. Кто не способен — просто не будет там играть», — подчеркнул Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.