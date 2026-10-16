Игрок «Спартака» Денисов — об ошибках Максименко и Помазуна: у вратарей всё бывает

Футболист московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о вратарских ошибках голкиперов красно-белых Александра Максименко и Ильи Помазуна в последних матчах команды. Денисов отметил, что ошибки — это часть вратарской работы.

— Максименко и Помазун допустили несколько вратарских ошибок в последних матчах.

— Никак не смотрю на эту ситуацию. У вратарей всё бывает, пропущенные голы тоже бывают. Во время матчей есть какие-то нормальные процессы. В случае с игрой с «Родиной» мы победили. Это самое главное, на что надо смотреть, — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.