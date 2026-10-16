Определено расписание матчей шестого раунда Пути регионов Кубка России
Российский футбольный союз утвердил календарь шестого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. Матчи состоятся с 3 по 5 ноября. Об этом сообщил официальный сайт РФС.
Расписание матчей шестого раунда Пути регионов Кубка России (время — московское):
3 ноября, вторник
19:30. «Спартак» Кострома – «Волна» Нижегородская область.
4 ноября, среда
11:00. «Енисей» Красноярск – «Нижний Новгород»;
14:00. «Ленинградец» Ленинградская область – «СКА-Хабаровск».
5 ноября, четверг
19:30. «Волга» Ульяновск – «Чертаново» Москва.
Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша турнира красно-белые победили «Краснодар» — 1:1, 4:3 пен.
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