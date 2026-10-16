Определено расписание матчей шестого раунда Пути регионов Кубка России

Российский футбольный союз утвердил календарь шестого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. Матчи состоятся с 3 по 5 ноября. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Расписание матчей шестого раунда Пути регионов Кубка России (время — московское):

3 ноября, вторник

19:30. «Спартак» Кострома – «Волна» Нижегородская область.

4 ноября, среда

11:00. «Енисей» Красноярск – «Нижний Новгород»;

14:00. «Ленинградец» Ленинградская область – «СКА-Хабаровск».

5 ноября, четверг

19:30. «Волга» Ульяновск – «Чертаново» Москва.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша турнира красно-белые победили «Краснодар» — 1:1, 4:3 пен.