15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это судьба богов и автократов». Юрист Жорже Жезуша — о Криштиану Роналду

«Это судьба богов и автократов». Юрист Жорже Жезуша — о Криштиану Роналду
Комментарии

Юрист главного тренера сборной Португалии Жорже Жезуша Луиш Мигел Энрике высказался о поведении нападающего национальной команды Криштиану Роналду. Ранее футболист со скандалом покинул расположение сборной и опубликовал заявление, обвинив Жезуша в том, что он не сдержал обещание.

«Криштиану Роналду своими поступками, своим поведением и одержимостью определёнными показателями добивается того, чего не удалось ни одному противнику: разрушить нашу способность помнить всё хорошее, что он нам подарил. Он всё больше окружает себя теми, кто говорит ему то, что он хочет услышать, и всё меньше — теми, кто говорит ему то, что ему нужно услышать. Это судьба богов и автократов: они в итоге остаются в одиночестве на Олимпе, окружёнными зеркалами», — приводит слова Энрике Football Tweet в социальной сети X.

Новый выпуск подкаста «Чемпионата» о Лиге чемпионов:

Материалы по теме
Видео
По уши в ЛЧ | Разносим Винисиуса, соболезнуем «МЮ» и славим Батракова | Обзоры ЛЧ