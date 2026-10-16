«Это судьба богов и автократов». Юрист Жорже Жезуша — о Криштиану Роналду

Юрист главного тренера сборной Португалии Жорже Жезуша Луиш Мигел Энрике высказался о поведении нападающего национальной команды Криштиану Роналду. Ранее футболист со скандалом покинул расположение сборной и опубликовал заявление, обвинив Жезуша в том, что он не сдержал обещание.

«Криштиану Роналду своими поступками, своим поведением и одержимостью определёнными показателями добивается того, чего не удалось ни одному противнику: разрушить нашу способность помнить всё хорошее, что он нам подарил. Он всё больше окружает себя теми, кто говорит ему то, что он хочет услышать, и всё меньше — теми, кто говорит ему то, что ему нужно услышать. Это судьба богов и автократов: они в итоге остаются в одиночестве на Олимпе, окружёнными зеркалами», — приводит слова Энрике Football Tweet в социальной сети X.

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