Тренер «Баварии» Компани поделился ожиданиями от матча с «РБ Лейпциг»

Главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем матче 6-го тура Бундеслиги с «РБ Лейпциг». Встреча состоится 17 октября.

«Мануэль Нойер пока не тренировался. Посмотрим, как он будет себя чувствовать сегодня. Все остальные, за исключением Джамала Мусиалы, провели тренировку.

Мы хотим атаковать. Играем дома, полны решимости. Мы знаем о сильных сторонах «Лейпцига». Видно, что они внесли некоторые изменения — это пошло команде на пользу. Они приедут к нам, чувствуя уверенность в своих силах. За последние два матча мы нанесли 50 ударов по воротам. Мы хорошо действуем как команда во многих аспектах. Если улучшим ещё нес