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Тренер «Баварии» Компани поделился ожиданиями от матча с «РБ Лейпциг»

Тренер «Баварии» Компани поделился ожиданиями от матча с «РБ Лейпциг»
Комментарии

Главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем матче 6-го тура Бундеслиги с «РБ Лейпциг». Встреча состоится 17 октября.

Германия — Бундеслига . 6-й тур
17 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
6 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Диас – 12'     2:0 Павлович – 26'     3:0 Олисе – 34'     4:0 Диас – 47'     5:0 Кейн – 53'     6:0 Диас – 69'     6:1 Максимович – 90+1'    

«Мануэль Нойер пока не тренировался. Посмотрим, как он будет себя чувствовать сегодня. Все остальные, за исключением Джамала Мусиалы, провели тренировку.

Мы хотим атаковать. Играем дома, полны решимости. Мы знаем о сильных сторонах «Лейпцига». Видно, что они внесли некоторые изменения — это пошло команде на пользу. Они приедут к нам, чувствуя уверенность в своих силах. За последние два матча мы нанесли 50 ударов по воротам. Мы хорошо действуем как команда во многих аспектах. Если улучшим ещё нес