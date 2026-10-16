Экс-тренер «Факела» Василенко: судьи не должны думать, богатый клуб перед ними или бедный

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался о судействе в российском футболе. Он выразил надежду на непредвзятость арбитров.

— Есть мастерство, чтобы забить гол, и мастерство, чтобы его не пропустить. На оборонительные действия влияли и судейские ошибки. Например, после матча с «Балтикой», который закончился со счётом 2:2, комиссия признала, что пенальти в наши ворота не было.

Верю, что судьи — квалифицированные люди, чья профессия заключается в том, чтобы непредвзято судить по правилам. Арбитры не должны думать, богатый клуб перед ними или бедный. Правила одни, и трактовать их надо одинаково. Тем более теперь есть VAR — дополнительная помощь, которой не было раньше.

Если VAR не может подстраховать в спорном эпизоде, тогда возникает вопрос: для чего он нужен? Его ввели ФИФА с УЕФА, мы хотим соответствовать — так давайте соответствовать. То же самое с новым правилом пяти секунд. Кто-то начинает отсчёт, когда вратарь ещё даже не поставил мяч, а только пошёл за ним. У меня был случай: соперник выбил мяч в аут, я наклонился, чтобы поднять его и подать, игрок ещё не прибежал, а судья уже начал отсчёт. Это же нонсенс! Мне самому нужно было ввести мяч? Я бы жёлтую получил и повеселил людей на стадионе.

Ошибки с пенальти тоже вызывают вопросы. Пенальти с «Зенитом» — глупость. Я очень удивился, когда экспертная комиссия признала его правомерным. После «Балтики» сразу сказал на флеш-интервью, что пенальти не было: «Посмотрите просто». Не знаю, куда смотрел VAR и как принимались решения