Объявлены судейские назначения на матчи 11-го тура РПЛ сезона-2026/2027

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 11-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.
17 октября (суббота)
«Крылья Советов» – «Факел»: судья – Игорь Капленков, помощники судьи – Руслан Шекемов, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Кирилл Левников; АVAR – Вера Опейкина; инспектор – Николай Иванов.
«Динамо» Махачкала – «Акрон»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Белокур, Никита Матиеску; резервный судья – Данил Каширин; VAR – Василий Казарцев; АVAR – Алексей Сухой; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Никита Новиков, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Матвей Заика; VAR – Иван Абросимов; АVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Александр Гончар.
18 октября (воскресенье)
«Зенит» – «Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Андрей Образко; резервный судья – Михаил Плиско; VAR – Сергей Цыганок; АVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Сергей Мацюра.
«Динамо» Москва – ЦСКА: судья – Андрей Прокопов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья – Станислав Матвеев; VAR – А