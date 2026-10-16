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Капитан «Факела» Альшин: Ребко привнёс свои детали, команда перестраивается

Капитан «Факела» Альшин: Ребко привнёс свои детали, команда перестраивается
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Полузащитник и капитан «Факела» Ильнур Альшин высказался о новом главном тренере воронежской команды Алексее Ребко.

«Ушёл тренер. Конечно, нам обидно, всё равно долгое время провели вместе. Но это часть футбола. Когда нет результатов, меняется тренерский штаб, поэтому Василенко можно поблагодарить за то, что он проделал большую работу. Пришёл Алексей Васильевич Ребко, привнёс свои детали, требования. Надеюсь, что дальше будет всё хорошо. Когда приходит новый человек в команду, у него свои идеи, мысли, команда перестраивается. Думаю, что в эмоциональном плане — тоже», — сказал Альшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

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