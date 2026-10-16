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Объявлена бригада арбитров на дерби «Динамо» — ЦСКА в 11-м туре РПЛ

Объявлена бригада арбитров на дерби «Динамо» — ЦСКА в 11-м туре РПЛ
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Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 11-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. В частности, стала известна бригада арбитров на один из центральных матчей тура, в котором сойдутся московские «Динамо» и ЦСКА.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 11-й тур
18 октября 2026, воскресенье. 16:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Тюкавин – 31'     1:1 Обляков – 43'     2:1 Фернандес – 89'     3:1 Окишор – 90+2'    

Бригада арбитров на матч «Динамо» Москва – ПФК ЦСКА: главный судья – Андрей Прокопов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья – Станислав Матвеев; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Александр Колобаев.

Перед этим матчем «Динамо» идёт на первом месте в таблице РПЛ, ЦСКА — на втором. При этом у команд равное количе