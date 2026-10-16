Объявлена бригада арбитров на дерби «Динамо» — ЦСКА в 11-м туре РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 11-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. В частности, стала известна бригада арбитров на один из центральных матчей тура, в котором сойдутся московские «Динамо» и ЦСКА.

Бригада арбитров на матч «Динамо» Москва – ПФК ЦСКА: главный судья – Андрей Прокопов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья – Станислав Матвеев; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Александр Колобаев.

Перед этим матчем «Динамо» идёт на первом месте в таблице РПЛ, ЦСКА — на втором. При этом у команд равное количе