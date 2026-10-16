Молодёжные команды «Урала» и «Локомотива» забили 12 мячей в матче МФЛ

Завершился матч Молодёжной футбольной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе академии ФК «Урал» («Уралмаш») в Екатеринбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ильёй Михеевым. «Локомотив» одержал победу со счётом 7:5.

В составе железнодорожников отличились Дмитрий Федонин, Даниил Дементьев (дважды), Илья Дронов, Георгий Пилишвили, Александр Беспалов (с пенальти) и Кирилл Комаров. За «Урал» забили Артур Челнов, Денис Гажалов (трижды) и Иван Метин. Отметим, что «Локомотив» в ходе встречи вёл со счётом 5:1 и 7:2.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице МФЛ. Команда набрала 25 очков за 26 матчей. «Локомотив» располагается на пятой строчке, заработав 50 очков.