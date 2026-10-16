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Молодёжные команды «Урала» и «Локомотива» забили 12 мячей в матче МФЛ

Молодёжные команды «Урала» и «Локомотива» забили 12 мячей в матче МФЛ
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Завершился матч Молодёжной футбольной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе академии ФК «Урал» («Уралмаш») в Екатеринбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ильёй Михеевым. «Локомотив» одержал победу со счётом 7:5.

Россия — МФЛ . 26-й тур
16 октября 2026, пятница. 11:00 МСК
Урал-мол.
Екатеринбург
Окончен
5 : 7
Локомотив-мол.
Москва
0:1 Федонин – 2'     0:2 Дементьев – 8'     0:3 Дронов – 28'     1:3 Челнов – 32'     1:4 Пилишвили – 41'     1:5 Беспалов – 51'     2:5 Гажалов – 56'     2:6 Комаров – 63'     2:7 Дементьев – 69'     3:7 Метин – 86'     4:7 Гажалов – 89'     5:7 Гапич – 90+4'    

В составе железнодорожников отличились Дмитрий Федонин, Даниил Дементьев (дважды), Илья Дронов, Георгий Пилишвили, Александр Беспалов (с пенальти) и Кирилл Комаров. За «Урал» забили Артур Челнов, Денис Гажалов (трижды) и Иван Метин. Отметим, что «Локомотив» в ходе встречи вёл со счётом 5:1 и 7:2.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице МФЛ. Команда набрала 25 очков за 26 матчей. «Локомотив» располагается на пятой строчке, заработав 50 очков.

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