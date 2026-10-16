Молодёжные команды «Урала» и «Локомотива» забили 12 мячей в матче МФЛ
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Завершился матч Молодёжной футбольной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе академии ФК «Урал» («Уралмаш») в Екатеринбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ильёй Михеевым. «Локомотив» одержал победу со счётом 7:5.
Россия — МФЛ . 26-й тур
16 октября 2026, пятница. 11:00 МСК
Урал-мол.
Екатеринбург
Окончен
5 : 7
Локомотив-мол.
Москва
0:1 Федонин – 2' 0:2 Дементьев – 8' 0:3 Дронов – 28' 1:3 Челнов – 32' 1:4 Пилишвили – 41' 1:5 Беспалов – 51' 2:5 Гажалов – 56' 2:6 Комаров – 63' 2:7 Дементьев – 69' 3:7 Метин – 86' 4:7 Гажалов – 89' 5:7 Гапич – 90+4'
В составе железнодорожников отличились Дмитрий Федонин, Даниил Дементьев (дважды), Илья Дронов, Георгий Пилишвили, Александр Беспалов (с пенальти) и Кирилл Комаров. За «Урал» забили Артур Челнов, Денис Гажалов (трижды) и Иван Метин. Отметим, что «Локомотив» в ходе встречи вёл со счётом 5:1 и 7:2.
«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице МФЛ. Команда набрала 25 очков за 26 матчей. «Локомотив» располагается на пятой строчке, заработав 50 очков.
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