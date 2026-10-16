Олег Василенко: Талалаев глубоко понимает футбол, его оценка — для меня большая честь

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко отреагировал на позитивный отзыв со стороны тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

— Ваш товарищ Андрей Талалаев заметил недавно: «Факел» всегда был боевитой командой, но не всегда играл в интересный футбол. Сейчас боевитость осталась, футбол интересный, а очков нет». Насколько ценны для вас такие оценки?

— Оценки коллег очень ценны. А оценка Андрея Викторовича для меня — большая честь. У нас дружеские отношения, мы поддерживаем друг друга. Но нужно понимать, что мы тренеры разных команд и на поле соперники. Талалаев очень многое сделал для футбола и глубоко его понимает. Поэтому мне, безусловно, приятна такая высокая оценка работы нашего штаба. Именно штаба. Для меня это большие слова, — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.