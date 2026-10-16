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Экс-тренер «Факела» Василенко подробно разобрал игру «Спартака» при Карседо

Экс-тренер «Факела» Василенко подробно разобрал игру «Спартака» при Карседо
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Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко подробно разобрал игру «Спартака» под руководством испанского специалиста Хуана Карседо.

«Со «Спартаком» всем интересно, потому что это «Спартак», имя. В футбольной среде часто говорят, что дополнительная мотивация с такими командами не нужна. Я вообще считаю, что игрока мотивировать никогда не надо: он профессионал и занимается любимым делом, а значит, по умолчанию должен быть мотивирован.

Конкретно со «Спартаком» мне было интересно играть, потому что там высокий уровень исполнителей во всех линиях и интересная игра. Защитники заходят в полуфланги, игроки могут меняться позициями. Нет ярко выраженного нападающего-столба. Они купили Даку, чтобы видоизменяться, но в большинстве матчей, которые я видел, «Спартак» играл и без него.

У них взаимодействия инсайдов и атакующих игроков строятся по определённым лекалам, но могут меняться в зависимости от того, как располагаются крайние защитники. Это сразу бросалось в глаза. Мы понимали, что противодействовать им будет сложно, но всё равно пытались навязать свою игру», — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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