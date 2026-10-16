Экс-тренер «Факела» Василенко подробно разобрал игру «Спартака» при Карседо

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко подробно разобрал игру «Спартака» под руководством испанского специалиста Хуана Карседо.

«Со «Спартаком» всем интересно, потому что это «Спартак», имя. В футбольной среде часто говорят, что дополнительная мотивация с такими командами не нужна. Я вообще считаю, что игрока мотивировать никогда не надо: он профессионал и занимается любимым делом, а значит, по умолчанию должен быть мотивирован.

Конкретно со «Спартаком» мне было интересно играть, потому что там высокий уровень исполнителей во всех линиях и интересная игра. Защитники заходят в полуфланги, игроки могут меняться позициями. Нет ярко выраженного нападающего-столба. Они купили Даку, чтобы видоизменяться, но в большинстве матчей, которые я видел, «Спартак» играл и без него.

У них взаимодействия инсайдов и атакующих игроков строятся по определённым лекалам, но могут меняться в зависимости от того, как располагаются крайние защитники. Это сразу бросалось в глаза. Мы понимали, что противодействовать им будет сложно, но всё равно пытались навязать свою игру», — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.