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Локомотив — Краснодар: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию, 17 октября 2026

«Локомотив» — «Краснодар»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 17 октября, состоится матч 11-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» В Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Никитой Новиковым (Петрозаводск). Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 11-й тур
17 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Батчи – 5'     1:1 Титков – 16'     2:1 Руденко – 71'     3:1 Коваленко – 78'     3:2 Оласа – 86'     3:3 Кордоба – 90+1'    

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Команда набрала 10 очков за 10 матчей. «Краснодар» находится на четвёртой строчке, заработав 21 очко. На первом месте располагается московское «Динамо», у которого 22 очка.

Календарь матчей РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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