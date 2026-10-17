«Локомотив» — «Краснодар»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 17 октября, состоится матч 11-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» В Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Никитой Новиковым (Петрозаводск). Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Команда набрала 10 очков за 10 матчей. «Краснодар» находится на четвёртой строчке, заработав 21 очко. На первом месте располагается московское «Динамо», у которого 22 очка.