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Экс-глава РПЛ Хачатурянц: мне бы не понравилось возвращение Дзюбы в «Спартак»

Экс-глава РПЛ Хачатурянц: мне бы не понравилось возвращение Дзюбы в «Спартак»
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Бывший президент РПЛ и поклонник «Спартака» Ашот Хачатурянц заявил, что ему бы не понравилось, если бы нападающий Артём Дзюба вернулся в столичный клуб. Летом форвард получил статус свободного агента, покинув тольяттинский «Акрон».

— Как считаете, «Спартаку» нужно организовать прощальный матч для Дзюбы?
— Скорее, это должен сделать другой клуб, не «Спартак». Артём тяжело уходил, а я — за профессиональный подход. Игрок имеет право, если это лучше для его карьеры, перейти в другой клуб. Хотя мне больше по душе примеры Рауля и Месси, когда отдаёшь жизнь команде. Ни в коем случае не осуждаю Дзюбу. Но лично меня как болельщика огорчали его празднования голов в ворота «Спартака».

— Как отнеслись бы к возвращению Дзюбы в «Спартак»?
— Как болельщику мне это не понравилось бы. Однако у клуба есть руководители, и они должны принимать соответствующие решения, — приводит слова Хачатурянца Sport24.

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