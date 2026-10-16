Игрок ЦСКА Виктор: находиться вверху таблицы РПЛ — большая честь для нас

Защитник московского ЦСКА Жоао Виктор высказался о положении армейцев в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. ЦСКА занимает второе место, заработав 22 очка за 10 матчей. На первой строчке располагается московское «Динамо» (22).

«Конечно, находиться вверху таблицы — позитивный фактор. Это придаёт нам дополнительную уверенность. Мы много работаем и отдаём себя ради того, чтобы выигрывать матчи и быть наверху турнирной таблицы. Это ни в коем случае не может вызывать у нас дискомфорт. Для нас это привилегия и большая честь», — сказал Виктор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.