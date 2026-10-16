«Для них это не бремя. Они кайфуют». Бубнов — о лидерстве ЦСКА в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о ЦСКА, занимающем одну из лидирующих позиций в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ этого сезона. После 10 туров армейцы располагаются на втором месте с 22 очками в активе. У находящегося на первой строчке «Динамо» также 22 очка. В 11-м туре красно-синие сыграют с бело-голубыми.

— Бремя лидерства для молодого состава ЦСКА не будет дополнительной проблемой перед матчем с «Динамо»?

— Не будет. И я объясню, почему. Для них это не бремя. Они кайфуют. Они знают, что бы там ни говорил Игдисамов, знают, что чемпионами не будут. Они играют спокойно, в порядке, получают удовольствие. Они себя проявляют, — сказал