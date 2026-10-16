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«Для них это не бремя. Они кайфуют». Бубнов — о лидерстве ЦСКА в РПЛ

«Для них это не бремя. Они кайфуют». Бубнов — о лидерстве ЦСКА в РПЛ
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о ЦСКА, занимающем одну из лидирующих позиций в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ этого сезона. После 10 туров армейцы располагаются на втором месте с 22 очками в активе. У находящегося на первой строчке «Динамо» также 22 очка. В 11-м туре красно-синие сыграют с бело-голубыми.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 11-й тур
18 октября 2026, воскресенье. 16:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Тюкавин – 31'     1:1 Обляков – 43'     2:1 Фернандес – 89'     3:1 Окишор – 90+2'    

— Бремя лидерства для молодого состава ЦСКА не будет дополнительной проблемой перед матчем с «Динамо»?
— Не будет. И я объясню, почему. Для них это не бремя. Они кайфуют. Они знают, что бы там ни говорил Игдисамов, знают, что чемпионами не будут. Они играют спокойно, в порядке, получают удовольствие. Они себя проявляют, — сказал