Василенко: было бы удивительно — не обыграй Багамаева футболист сборной Бразилии за 30 млн

Бывший тренер «Факела» Олег Василенко высказался о молодых футболистах воронежской команды, принимающих участие в матчах с топ-клубами Альфа-Банк РПЛ.

— Удаление Бардачёва на «Спартаке» — что это, если не верх безалаберности?

— Это эмоции Моти. Понятно, что там злость и так далее, но эмоциями надо управлять. Он поступил не очень хорошо, оставив команду вдесятером. При этом парни перестроились и сражались, в том числе за него. Он понял свою ошибку. Матвей молодой парень, ему нужно учиться управлять эмоциями.

Когда мы «Зениту» уступили, эксперты обсуждали, как нападающий обыграл Багамаева на бровке: «Как так можно?» Удивительно было бы, если бы футболист сборной Бразилии стоимостью € 30 млн не обыграл Багамаева! Да, молодой человек, который до этого играл только в ФНЛ, допустил ошибку, но он растёт, развивается, старается. Его должны были подстраховать, — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.