Хюрцелер прокомментировал победу «Брайтона» в матче Лиги конференций с «Кауно Жальгирис»

Главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Фабиан Хюрцелер высказался о победе в матче 1-го тура общего этапа Лиги конференций с литовским «Кауно Жальгирис» (4:0).

«Мы сыграли очень дисциплинированно и сохранили ворота в неприкосновенности. Многие игроки воспользовались своим шансом, и это будет важно для нас на протяжении всего сезона. Я всегда хочу подчеркнуть, сколько мы работаем на поле и за его пределами, чтобы наладить взаимопонимание и сплотить команду. Хочу отметить работу, которая остаётся за кадром, ведь именно она помогает нам укреплять связи друг с другом», — приводит слова Хюрцелера официальный сайт УЕФА.