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Хюрцелер прокомментировал победу «Брайтона» в матче Лиги конференций с «Кауно Жальгирис»

Хюрцелер прокомментировал победу «Брайтона» в матче Лиги конференций с «Кауно Жальгирис»
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Главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Фабиан Хюрцелер высказался о победе в матче 1-го тура общего этапа Лиги конференций с литовским «Кауно Жальгирис» (4:0).

Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
15 октября 2026, четверг. 22:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
Окончен
4 : 0
Кауно Жальгирис
Каунас, Литва
1:0 Рюттер – 41'     2:0 Хиншелвуд – 45+2'     3:0 Рюттер – 54'     4:0 О'Райли – 67'    

«Мы сыграли очень дисциплинированно и сохранили ворота в неприкосновенности. Многие игроки воспользовались своим шансом, и это будет важно для нас на протяжении всего сезона. Я всегда хочу подчеркнуть, сколько мы работаем на поле и за его пределами, чтобы наладить взаимопонимание и сплотить команду. Хочу отметить работу, которая остаётся за кадром, ведь именно она помогает нам укреплять связи друг с другом», — приводит слова Хюрцелера официальный сайт УЕФА.

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