«Всё начитает налаживаться». Байдачный оценил работу Виктора Гончаренко в сборной Беларуси

Бывший тренер сборной Беларуси Анатолий Байдачный оценил работу Виктора Гончаренко на посту действующего наставника белорусской национальной команды. Он положительно оценил работу Гончаренко.

«Гончаренко хорошо начал в сборной Беларуси. Правильно сделали, что взяли своего тренера — всё начинает налаживаться. Не хочется сравнивать нынешнюю сборную Беларуси с предыдущими годами — выбирать лучшее из худшего. Но надо не сглазить, пожелать удачи, довести дело до конца. Потому что при любой ошибке всё может повернуться наоборот», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.