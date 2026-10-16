Игнашевич рассказал, что посоветовал Батракову перед матчем с «Барселоной»

Экс-футболист сборной России Сергей Игнашевич в новом тревел-шоу БЕТСИТИ «Царь на выезде» рассказал о совете полузащитнику «Галатасарая» Алексею Батракову перед матчем Лиги чемпионов с «Барселоной».

Турецкий клуб на своём поле уступил каталонцам со счётом 1:4. Единственный гол хозяев забил Батраков, для которого этот мяч стал дебютным за клуб.

«Мы встретились с Алексеем до матча и чуть-чуть поговорили. На мой совет он ответил, что всё понимает. Он немного нервничал, и я постарался найти для него несколько слов, чтобы он расслабился. Я ему сказал, что надо брать ответственность на себя именно в этом матче. Поле быстрое, и у него есть все качества, чтобы завершать атаки средними и дальними ударами. Всё, что нужно — это смелость. Взять на себя ответственность — это то, что нужно. А после игры мне удалось взять у него интервью во флеш-зоне — первое в моей жизни. Задал ему несколько вопросов, поздравил с забитым мячом», – заявил Игнашевич.

В первом выпуске нового шоу БЕТСИТИ журналист Тимур Журавель и Сергей Игнашевич отправились в Стамбул на матч Лиги чемпионов, а также погуляли по городу, вспомнили игры ЦСКА в Турции и посетили легендарный барбершоп, где стриглись знаменитые футболисты.