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Байдачный: Кириченко — желанный тренер для «Ростова», ожидаю хорошую работу

Байдачный: Кириченко — желанный тренер для «Ростова», ожидаю хорошую работу
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Российский тренер Анатолий Байдачный прокомментировал назначение Дмитрия Кириченко на должность главного тренера «Ростова». Отметим, что сам Байдачный тренировал Кириченко в донском клубе.

«Ожидаю, что у Кириченко получится хорошая работа в «Ростове». Он был хорошим футболистом, уже работал тренером, есть опыт, к тому же он хороший человек. Могу пожелать ему только успехов. А отсутствие большого опыта в РПЛ — ничего страшного. Он там местный, провёл свои годы в Ростове, хорошо знает город, внутренний мир команды, болельщиков. Там он желанный тренер для всех», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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