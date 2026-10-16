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Переводчик «Спартака» рассказал, кто лучше всех из легионеров команды говорит по-русски

Переводчик «Спартака» рассказал, кто лучше всех из легионеров команды говорит по-русски
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Переводчик московского «Спартака» Владимир Иринчеев рассказал, кто лучше всех из легионеров команды говорит по-русски. Так, Иринчеев выделил защитника Срджана Бабича и нападающего Мирлинда Даку.

– Кто из легионеров лучше всех говорит по-русски?
– Бабич владеет русским очень хорошо. Можно сказать, свободно. Даку тоже прекрасно говорит по-русски. Оба спокойно могут дать интервью или поддержать разговор. Мартинсу в принципе хорошо даются языки, по-русски он более-менее понимает и что-то говорит. Ву сразу заявил, что хочет учить язык страны, в которой живет. У него хороший прогресс. Парада тоже сказал, что хочет знать русский. Сейчас активно занимается.

Удивительное русское произношение у Жедсона [Фернандеша].Те слова и те фразы, которые знает, он произносит прямо как положено – с минимальным акцентом. У нас такая позиция: если иностранный тренер или футболист желает учить русский, мы максимально помогаем. Сразу предоставляем преподавателя с большим опытом и всячески поддерживаем, — приводит слова Иринчеева Sports.ru.

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