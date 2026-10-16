«Ростов» сообщил о назначении нового тренера по физической подготовке

Тренер по физической подготовке Руслан Зубик вошёл в штаб Дмитрия Кириченко в «Ростове». Об этом сообщил телеграм-канал клуба.

«Руслан Зубик назначен тренером по физической подготовке.

Ранее он работал в московском ЦСКА, «Краснодаре», «Пари НН», «Уфе» и «Урале», а также был тренером по физподготовке национальной команды Беларуси.

Желаем успешной и плодотворной работы», — написано в сообщении.

«Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 10 матчей. На первой строчке располагается московское «Динамо», у которого 22 очка после 10 игр.