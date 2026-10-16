Джуд Беллингем согласовал условия нового контракта с «Реалом» — Романо

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем продлит контракт с клубом. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

«Джуд Беллингем согласился подписать новый долгосрочный контракт с мадридским «Реалом». Устная договорённость достигнута. Формальное оформление ещё впереди, но после Арды Гюлера и Куртуа именно он следующий на очереди», — написал Романо.

Со ссылкой на AS отмечается, что срок нового контракта составит пять лет — до 2031 года.

23-летний Джуд Беллингем выступает за «Реал» с 2023 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 160 млн.