«Динамо» продлило контракты с Окишором, Глебовым и Маринкиным

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил о пролонгации контрактов с молодыми воспитанниками команды Тимофееем Маринкиным и Виктором Окишором, а также с полузащитником бело-голубых Данилом Глебовым. Новый контракт Глебова рассчитан до 2031 года.

«Мы продлеваем сотрудничество с тремя футболистами нашего клуба. Двумя воспитанниками — Окишором и Маринкиным и футболистом Глебовым, который закрепился в составе нашей команды и провёл уже 50 матчей за «Динамо». Рады, что с ним будем сотрудничать ещё пять лет», — передаёт слова Павла Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.