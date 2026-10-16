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Тренер «Динамо» Шварц: Игдисамов проделывает отличную работу в ЦСКА

Тренер «Динамо» Шварц: Игдисамов проделывает отличную работу в ЦСКА
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о работе наставника ЦСКА Дмитрий Игдисамова. В рамках 11-го тура Альфа-Банка Российской Премьер-Лиги бело-голубые встретятся с армейцами. Игра пройдёт на домашнем поле «Динамо».

«Надо сказать, что главный тренер ЦСКА Игдисамов проделывает отличную работу. Сложно провести параллели с последними товарищескими матчами с ЦСКА на летних сборах. Одно могу сказать точно, на сборах армейцы выставляли линию с четырьмя защитниками. Но в воскресенье соперник выставит схему с тремя центральными защитниками.

ЦСКА хорошо играет. Это заметно на протяжении последних нескольких недель. Для всего российского футбола очень хорошо, что молодой российский тренер успешен. Стоит отметить, что он не был профессиональным игроком. И то, что он достиг хорошего результата с ЦСКА, это хороший результат и прекрасная работа. Наша ответственность сделать всё в своих силах, чтобы добиться результата в предстоящей игре в воскресенье», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

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