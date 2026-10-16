«Его любили болельщики разных команд». Писарев — об Андрее Тихонове

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о футбольной карьере восьмикратного чемпиона России, экс-полузащитника «Спартака» Андрея Тихонова. Сегодня, 16 октября, Тихонову исполнилось 56 лет.

«Его выделяло хладнокровие в работе с мячом. Он никогда не суетился перед воротами. Это футбольный класс. Жаль, конечно, что не удалось проверить Тихонова в европейских топ‑чемпионатах. На нашем уровне он, конечно, был очень сильным игроком и остался в памяти болельщиков. Я не помню, чтобы с ним были связаны какие‑то скандалы, и, наверное, болельщики самых разных команд его любили, — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».