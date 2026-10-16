Василенко: для «Факела» трансферное окно закрылось, даже не открывшись

Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался о трансферной кампании воронежского клуба прошлым летом.

«После последней игры Первой лиги я был абсолютно опустошён, но не показывал этого и никогда не покажу. Мои проблемы — это мои личные проблемы. Они не должны сказываться на работе и команде. Это мой принцип, который я всегда транслирую. В отпуске мне удалось побыть с семьёй, отключиться и перезагрузиться. Единственное, что беспокоило по работе, — смена руководства. Ушли Роман Гурамович [Асхабадзе], Кирилл Николаевич [Котов], Александр Самедов. После отпуска мы не понимали, кто будет генеральным директором. Но главное — мы опаздывали с трансферами. Не знали ни фамилий игроков, которых можем взять, ни того, с кем это согласовывать. Трансферное окно у нас просто закрылось, не открывшись. Вот это беспокоило очень серьёзно. А в остальном мы пришли мотивированными. Мы в Премьер-Лиге! Сказали ребятам: «Парни, вы можете, только вам нужно будет прикладывать очень много усилий — ментальных, моральных, физических и технических. Поможем, но вы действующие лица, от вас всё зависит. Тренерский штаб вместо вас не вступит в единоборство и не пробьёт по воротам», — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.