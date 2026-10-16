Пивоваров рассказал, от чего зависит будущее Лунёва, Миранчука и Чавеса в «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможном продлении контрактов с голкипером Андреем Лунёвым и полузащитниками Антоном Миранчуком и Луисом Чавесом.

«У Лунёва и Миранчука предусмотрены опции в контракте. Они продлеваются в случае выполнения условий — проведение определённого количества матчей. Чавес много пропустил и начал выходить за основной состав в конце августа и провёл недостаточно игр в этом сезоне для принятия окончательного решения по продлению контракта с ним. Но мы на связи с его представителями. Возможно, ближе к трансферному окну примем решение. Но всё зависит от выступлений футболистов на поле», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.