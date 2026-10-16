«Атлетико» Мадрид сообщил характер травмы капитана Коке

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке получил травму мышцы левого бедра. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

«У Коке диагностировано мышечное повреждение левого бедра. Наш капитан пройдёт курс физиотерапии и будет заниматься по программе реабилитации в тренажёрном зале. Сроки его возвращения в строй будут зависеть от динамики восстановления», — написано в сообщении.

В текущем сезоне чемпионата Испании 34-летний Коке провёл восемь матчей. Также на его счету одна игра в Лиге чемпионов. Результативными действиями полузащитник не отметился. В ближайшем матче «Атлетико» сыграет с «Эспаньолом» в 9-м туре Ла Лиги 17 октября.