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«Атлетико» Мадрид сообщил характер травмы капитана Коке

«Атлетико» Мадрид сообщил характер травмы капитана Коке
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Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке получил травму мышцы левого бедра. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

«У Коке диагностировано мышечное повреждение левого бедра. Наш капитан пройдёт курс физиотерапии и будет заниматься по программе реабилитации в тренажёрном зале. Сроки его возвращения в строй будут зависеть от динамики восстановления», — написано в сообщении.

В текущем сезоне чемпионата Испании 34-летний Коке провёл восемь матчей. Также на его счету одна игра в Лиге чемпионов. Результативными действиями полузащитник не отметился. В ближайшем матче «Атлетико» сыграет с «Эспаньолом» в 9-м туре Ла Лиги 17 октября.

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